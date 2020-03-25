В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадали три человека

25 Март 2020 2020-03-25T11:05:21+03:00

В ДТП пострадала водитель и две ее пассажирки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В больнице оказались девушки 22-х, 23-х и 24-х лет

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Авария, в которой пострадали две девушки, произошла 24 марта в 12 часов 29 минут на улице Астраханской в районе дома №184 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «Toyota Camry», выполняя поворот налево, столкнулся с «Volkswagen Polo», которым управляла 22-летняя девушка.

- В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры автомобиля «Volkswagen Polo», девушки 23-х и 24-х лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU