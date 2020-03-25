Тамбовские соцучреждения закрыли на карантин

25 Март 2020 2020-03-25T10:28:05+03:00

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В Тамбовской области все стационарные учреждения-интернаты закрыли на карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Пообщаться со своими родственникам и друзьями проживающие смогут с помощью предоставленных средств связи.

Кроме того, с 24 марта все комплексные центры социального обслуживания, осуществляющие предоставление мер социальной поддержки, будут принимать тамбовчан по предварительной записи.

- При этом не будут допускаться случаи прекращения ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с недостаточностью или отсутствием документов и сведений. В области проживает более 83 тысяч семей, получающих детские пособия, и 32 тысячи семей, пользующихся услугами по предоставлению жилищных субсидий на оплату ЖКУ. Данные виды услуг периодически требуют обновления пакета документов, и граждане имеют возможность обратиться за получением мер социальной поддержки через портал государственных услуг, а также выслать необходимые документы по почте, - сообщает региональное управление социальной защиты и семейной политики области.

В каждом соцучреждении будет организован бесконтактный прием от тамбовчан заявлений, документов на бумажных носителях (ящик, стол и др.) с последующей их регистрацией.

Кроме того, отменены заезды людей старшего поколения в геронтологическое отделение Тамбовского дома – интерната для ветеранов войны и труда и центра социальной помощи «Жемчужина леса».

ИСТОЧНИК KP.RU