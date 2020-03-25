Московский профессор проведет для тамбовских хирургов мастер-класс

25 Март 2020 2020-03-25T15:45:24+03:00

Медики региона узнают о тонкостях при оперировании больных с колоректальным раком

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской областной клинической больнице состоится веб-конференция, в рамках которой ведущий московский хирург, профессор Николай Матвеев проведет мастер-класс для тамбовских врачей.

Матвеев возглавляет кафедру экспериментальной и клинической хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Он расскажет тамбовским медикам о современных подходах в хирургии колоректального рака, а также о диагностических и лечебно-тактических ошибках у больных с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.

- Кроме того, в веб-конференции планируется участие заведующего операционным блоком областного онкологического диспансера Ивана Орлова и хирурга областной больницы Романа Топоркова. К участию приглашены врачи-хирурги и врачи-онкологи всех областных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU