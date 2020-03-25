Мичуринские полицейские раскрыли кражу алкоголя из магазина

25 Март 2020 2020-03-25T14:48:02+03:00

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В Мичуринске полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который 26 февраля этого года украл с прилавка магазина алкоголь. Вычислить вора стражам порядка помогли записи с камер видеонаблюдения. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он сознался в краже.

- Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой грозит виновному штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU