В Тамбовской области мужчине грозит от трех до десяти лет колонии за незаконное приобретение и хранение наркотиков
В селе Хренное Петровского района сотрудники полиции во время обыска по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» обнаружили в доме у подозреваемого 511,2 грамма марихуаны.
Мужчина добровольно сдал полиции пластиковый ящик, в котором находилось вещество растительного происхождения. По его словам, марихуану он нарвал для личного употребления осенью прошлого года.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU