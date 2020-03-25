2020-03-25T12:56:01+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчине грозит от трех до десяти лет колонии за незаконное приобретение и хранение наркотиков

Во время обыска полицейские нашли у него более 500 граммов марихуаны
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Хренное Петровского района сотрудники полиции во время обыска по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» обнаружили в доме у подозреваемого 511,2 грамма марихуаны.

Мужчина добровольно сдал полиции пластиковый ящик, в котором находилось вещество растительного происхождения. По его словам, марихуану он нарвал для личного употребления осенью прошлого года.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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