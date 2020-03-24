2020-03-24T14:55:14+03:00
Общество

В Тамбовской области стартовал пожароопасный сезон

С 20 марта в лесах нельзя разводить костры, бросать спички и окурки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 20 марта на территории региона установили пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписали в администрации Тамбовской области. В этот период в лесах Тамбовской области запрещается бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок.

Разводить костры можно только на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После чего костер должен быть засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

Лесоводы Тамбовской области проводят работы по противопожарному обустройству лесов - прокладывают и подновляют противопожарные минерализованные полосы, просеки, убирают сухостойные и буреломные деревья.

- Ежегодно с начала пожароопасного сезона на территории Тамбовщины усиливается лесное патрулирование, активизируется деятельность по контролю за выжиганием сухой растительности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Такие меры помогут не допустить лесных пожаров на территории области. Нарушители лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах будут привлечены к штрафным санкциям.

Сообщить о нарушениях можно по телефону региональной диспетчерской службы: 8(4752) 72-00-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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