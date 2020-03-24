В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
Ежедневно проводятся бесконтактные замеры температуры у всего персонала, а руководители получили четкие инструкции, как действовать в случае респираторных заболеваний у подчиненных. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.
В целом сеть офисов работает в штатном режиме, отделения постоянно убирают, дезинфицируют и проветривают. Если потребуется усиление обслуживания клиентского потока, то в отделения будут перенаправлены сотрудники, которые сейчас находятся в резерве.
- Мы не наблюдаем никаких панических настроений среди клиентов, при этом увеличивается количество операций в дистанционных каналах банка. У нас не зафиксирован всплеск по снятию наличных, объемы штатные. При этом сформированы дополнительные запасы наличности для удовлетворения возможного увеличения спроса. Если такая потребность возникнет, мы ее удовлетворим, - комментирует Олег Ганеев.
Кстати, если у клиента в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то в Сбербанке возможна реструктуризация задолженности или ипотечные каникулы. Заявку можно подать онлайн.