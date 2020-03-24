2020-03-24T14:36:19+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пытался переправить два револьвера жителям Сибири: груз задержали в аэропорту Москвы

Мужчине грозит до двух лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Житель Токаревского района нашел оружие в лесуЖитель Токаревского района нашел оружие в лесуФото: УМВД России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Полицейские поселка Токаревка возбудили в отношении 48-летнего местного жителя уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Выяснилось, что некоторое время назад мужчина нашел два газовых револьвера иностранного производства в лесополосе и решил на этом заработать. На Интернет-площадках коллекционеров оружия он разместил информацию о продаже оружия. Револьверами заинтересовались покупатели из Сибири, они перевели тамбовчанину деньги и попросили отправить оружие почтой.

Но в московском аэропорту при проверке службой безопасности партии посылок, направляемых авиацией, в них нашли оружие, о чем сообщили по месту жительства отправителя.

- Сейчас оружие изъято и направлено на исследование, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Жителю Токаревского района грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области полицейские задержали троих воронежцев за кражу строительных инструментов
МФЦ региона стали принимать тамбовчан только по предварительной записи
В Тамбовской области стартовал пожароопасный сезон
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
Тамбовчанин пытался переправить два револьвера жителям Сибири: груз задержали в аэропорту Москвы
Суд оштрафовал тамбовчанку за оскорбление односельчанки и ее ребенка
Почти 10 тысяч тамбовчан решали, быть ли в парке «Дружба» детскому городку
Тамбовчанина осудили за «прослушку» на мобильном телефоне
В Тамбове стартует «антивирусный» челлендж для школьников
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
В Тамбовской области возбудили уголовное дело из-за гибели детей в трансформаторной подстанции
В Тамбовской области не поделили дорогу микроавтобус и такси: в аварии пострадали две женщины
В Тамбов на рок-фестиваль «Чернозем» приедет группа «Тараканы»
На Тамбовщине мужчина украл у девушки бензопилу
Тамбовчане могут задать вопросы о коронавирусе по телефону 112
В Тамбовской области подрядчик срывает сроки строительства детского сада
Певица Гречка выступит на тамбовском «Черноземе»
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
В Тамбовской области за незаконный оборот наркотиков осудили 33-летнего волгоградца
Юг Тамбова останется без холодной воды
В Тамбовской области при столкновении «Нивы» и легковушки пострадали пенсионер и ребенок
Тамбовские хлебозаводы готовы производить в три раза больше продукции
12-летняя тамбовчанка пострадала во время остановки автобуса
Жителя Тамбовщины осудили на 8 лет за убийство приютившего его мужчины
В Тамбовской области водитель легковушки сбил мужчину и женщину, которые шли по дороге
Тамбовчане напишут сочинение о прадедах-ветеранах
Тамбовчанин нанес смертельный удар деревянным бруском гостю, который оказывал знаки внимания его сожительнице
На Тамбовщину из Сибири привезут чудотворную икону Божией Матери
Тамбовское госюрбюро приостановило личные приемы