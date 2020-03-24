Тамбовчанин пытался переправить два револьвера жителям Сибири: груз задержали в аэропорту Москвы

24 Март 2020 2020-03-24T14:36:19+03:00

Мужчине грозит до двух лет колонии

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Полицейские поселка Токаревка возбудили в отношении 48-летнего местного жителя уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Выяснилось, что некоторое время назад мужчина нашел два газовых револьвера иностранного производства в лесополосе и решил на этом заработать. На Интернет-площадках коллекционеров оружия он разместил информацию о продаже оружия. Револьверами заинтересовались покупатели из Сибири, они перевели тамбовчанину деньги и попросили отправить оружие почтой.

Но в московском аэропорту при проверке службой безопасности партии посылок, направляемых авиацией, в них нашли оружие, о чем сообщили по месту жительства отправителя.

- Сейчас оружие изъято и направлено на исследование, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Жителю Токаревского района грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU