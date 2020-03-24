В Тамбовской области расторгли контракт с главой Дмитриевского поссовета, жители которого протестуют против размещения на своей территории свалки

24 Март 2020 2020-03-24T17:45:37+03:00

Отставки Марии Дегтяревой добились жители, которые пожаловались на нарушения в прокуратуру

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Прокуратура Никифоровского района провела проверку по коллективному обращению жителей Дмитриевского поссовета, которые просили выяснить, законно ли местные депутаты назначили на эту должность Марию Дегтяреву.

Напомним, Дмитриевский поссовет, это территория на которой планировали разместить огромный мусорный полигон, люди выступили против его строительства. Вопрос до сих пор рассматривается в судах.

В декабре 2019 года в поссовете состоялись выборы нового главы, так как прежний ушел с этой должности по собственному желанию. Но прокуратура после проверки обнаружила в этой процедуре нарушения.

- Установлено, что решение поселкового совета о назначения главы администрации Дмитриевского поссовета принято на основании повторного голосования, в ходе которого не было получено большинство голосов от установленной численности депутатов поселкового Совета, а также депутаты были лишены возможности воздержаться от принятия решения, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Это противоречит требованиям федерального и местного законодательства.

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура внесла представление главе Дмитриевского поселкового совета. По результатам его рассмотрения решение о назначении главы поссовета отменили, контракт с Марией Дегтяревой расторгли.

ИСТОЧНИК KP.RU