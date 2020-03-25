Тамбовчанин похитил металлические контейнеры для перевозки вещей чтобы сдать их в металлолом

25 Март 2020 2020-03-25T09:43:59+03:00

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Полицейские раскрыли кражу, которая произошла в конце 2019 года. В Тамбове на улице Киквидзе в одном из местных гаражных массивов стояли два крупных металлических контейнера для перевозки имущества, которые принадлежали 52-летнему жителю областного центра. Но кто-то погрузил тяжелые ящики на автомобиль и похитил их. Владелец обратился в полицию. Причиненный кражей ущерб мужчина оценил в 80000 тысяч рублей.

Полицейские проверили ближайшие пункты скупки металлов и в одном из них вспомнили клиента, который сдавал контейнеры. Ящики оказались целыми и их вернули владельцу. Вскоре нашли похитителя. Им оказался 33-летний мужчина, который рассказал, что специально для кражи тяжелых контейнеров нанял технику, а грузчиков заверил, что ящики принадлежат ему. Рабочие погрузили их на машину и отвезли в пункт приема металла.

- Задержанный и раньше промышлял такими же кражами и имел проблемы с законом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба потерпевшему». В настоящее время проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям, произошедшим в Тамбове.

ИСТОЧНИК KP.RU