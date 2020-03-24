В Мичуринске женщину осудили за организацию борделя в сауне
В Мичуринске прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Мичуринска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.241 УК РФ «Организация занятия проституцией другими лицами и систематическое предоставление помещения для занятия проституцией».
Установлено, что женщина работала администратором в одной из саун наукограда. Зная, что среди клиентов есть желающие воспользоваться платными сексуальными услугами, она в устной форме заключала с ними соглашения и подбирала для них девушек, которые затем приезжали туда.
- Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками полиции. С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год, обязав ее не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и ежемесячно являться в инспекцию на регистрацию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU