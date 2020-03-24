2020-03-24T18:01:14+03:00
Происшествия

В Мичуринске женщину осудили за организацию борделя в сауне

Жительницу наукограда приговорили к условному сроку
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Мичуринска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.241 УК РФ «Организация занятия проституцией другими лицами и систематическое предоставление помещения для занятия проституцией».

Установлено, что женщина работала администратором в одной из саун наукограда. Зная, что среди клиентов есть желающие воспользоваться платными сексуальными услугами, она в устной форме заключала с ними соглашения и подбирала для них девушек, которые затем приезжали туда.

- Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками полиции. С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год, обязав ее не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и ежемесячно являться в инспекцию на регистрацию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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