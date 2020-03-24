40 тамбовчан обратились на горячую линию с вопросами о дальнейшем обучении школьников

24 Март 2020 2020-03-24T16:54:58+03:00

Родителей интересовало, когда закончатся каникулы и как ребята будут усваивать программу «на удаленке»

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В управлении образования и науки Тамбовской области с 19 марта в круглосуточном режиме функционирует горячая линия по вопросам работы школ во время угрозы распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день на неё поступило около 40 обращений от родителей школьников из пяти муниципалитетов Тамбовской области, наибольшее количество – из Тамбова и Мичуринска. Большая часть вопросов, на которые ответили операторы, связана уточнением даты завершение каникул, с организацией учебного процесса после каникул с применением дистанционных технологий.

Тамбовчанам напоминают, что вопросы, связанные с работой образовательных организаций области можно задать по телефону: (4752)79-23-54.

Помимо этого, Министерством просвещения РФ организованы телефоны горячей линии: (800) 200-91-85 – по вопросам методической поддержки учителей и родителей; (495) 984-89-19 – по координации деятельности региональных и муниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных организаций; (977) 978-29-69, (977) 978-30-31 – по вопросам среднего профессионального образования; (985) 457-67-15 – по вопросам движения «Абилимпикс»; для лиц с ОВЗ и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU