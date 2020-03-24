Тамбовчан будут штрафовать за фейки о коронавирусе

24 Март 2020 2020-03-24T16:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовские полицейские напоминают, что за распространение в СМИ и Интернете фейковой информации о коронавирусной инфекции под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность. Так, за фейки тамбовчан будут штрафовать, согласно п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Сумма достигает от 30 до 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают тамбовчан внимательно относиться к публикуемой в Интернете информации и ориентироваться только на официальные источники.

- В УМВД России по Тамбовской области и на постоянной основе различные подразделения осуществляют мониторинг сети «Интернет» и иных коммуникационных ресурсов. Случаи выявления информации, в том числе на личных страницах в социальных сетях, которая не соответствует действительности и, более того, содержит вредоносный и дестабилизирующий контент, будут жестко пресекаться, - сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции отмечают, что провокационные действия в общественных местах создателей подобных материалов могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», а это уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU