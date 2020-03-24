В Тамбовской области полицейские задержали троих воронежцев за кражу строительных инструментов

24 Март 2020 2020-03-24T16:12:37+03:00

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В Жердевке у местного жителя из машины украли строительные инструменты. Потерпевший припарковал на ночь свою «семерку» рядом с домом на улице Интернациональной по месту жительства. Утром он обнаружил, что замок багажника взломан, а лежавших в нем дорогостоящих инструментов нет.

Полицейские задержали воров «по горячим следам». Ими оказались трое жителей Воронежской области 19, 25 и 29 лет. Выяснилось, что они приехали в ближайший крупный населенный пункт и решили поживиться за чужой счет. Установлено, что молодые люди ранее совершили мелкие хищения на территории Борисоглебска

- Бдительный участковый ОМВД по Жердевскому району при просмотре записи видеонаблюдения обнаружил подозрительную машину с иногородними номерами. Так оперативники и вышли на след подозреваемых, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Воронежцам грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU