МФЦ региона стали принимать тамбовчан только по предварительной записи

24 Март 2020 2020-03-24T15:23:42+03:00

Такое решение принято для сокращения мест массового скопления людей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Записаться можно по телефону или интернету

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В Тамбовской области МФЦ с 23 марта начали принимать посетителей только по предварительной записи. Такое решение было принято для сокращения мест массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Попасть на прием можно, предварительно записавшись по телефонам горячей линии:

- в Тамбове: 8(4752) 633333, 8(4752) 630800;

- в Мичуринске: 8(47545) 94008, 8(47545) 94080, 8(47545) 94007;

- по номерам телефонов муниципальных многофункциональных центров.

Кроме того, запись открыта на портале сети МФЦ Тамбовской области: https://mfc.tmbreg.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU