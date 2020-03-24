МФЦ региона стали принимать тамбовчан только по предварительной записи
В Тамбовской области МФЦ с 23 марта начали принимать посетителей только по предварительной записи. Такое решение было принято для сокращения мест массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Попасть на прием можно, предварительно записавшись по телефонам горячей линии:
- в Тамбове: 8(4752) 633333, 8(4752) 630800;
- в Мичуринске: 8(47545) 94008, 8(47545) 94080, 8(47545) 94007;
- по номерам телефонов муниципальных многофункциональных центров.
Кроме того, запись открыта на портале сети МФЦ Тамбовской области: https://mfc.tmbreg.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU