2020-03-24T15:23:42+03:00
Общество

МФЦ региона стали принимать тамбовчан только по предварительной записи

Записаться можно по телефону или интернету
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Такое решение принято для сокращения мест массового скопления людейТакое решение принято для сокращения мест массового скопления людейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области МФЦ с 23 марта начали принимать посетителей только по предварительной записи. Такое решение было принято для сокращения мест массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Попасть на прием можно, предварительно записавшись по телефонам горячей линии:

- в Тамбове: 8(4752) 633333, 8(4752) 630800;

- в Мичуринске: 8(47545) 94008, 8(47545) 94080, 8(47545) 94007;

- по номерам телефонов муниципальных многофункциональных центров.

Кроме того, запись открыта на портале сети МФЦ Тамбовской области: https://mfc.tmbreg.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области полицейские задержали троих воронежцев за кражу строительных инструментов
МФЦ региона стали принимать тамбовчан только по предварительной записи
В Тамбовской области стартовал пожароопасный сезон
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
Тамбовчанин пытался переправить два револьвера жителям Сибири: груз задержали в аэропорту Москвы
Суд оштрафовал тамбовчанку за оскорбление односельчанки и ее ребенка
Почти 10 тысяч тамбовчан решали, быть ли в парке «Дружба» детскому городку
Тамбовчанина осудили за «прослушку» на мобильном телефоне
В Тамбове стартует «антивирусный» челлендж для школьников
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
В Тамбовской области возбудили уголовное дело из-за гибели детей в трансформаторной подстанции
В Тамбовской области не поделили дорогу микроавтобус и такси: в аварии пострадали две женщины
В Тамбов на рок-фестиваль «Чернозем» приедет группа «Тараканы»
На Тамбовщине мужчина украл у девушки бензопилу
Тамбовчане могут задать вопросы о коронавирусе по телефону 112
В Тамбовской области подрядчик срывает сроки строительства детского сада
Певица Гречка выступит на тамбовском «Черноземе»
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
В Тамбовской области за незаконный оборот наркотиков осудили 33-летнего волгоградца
Юг Тамбова останется без холодной воды
В Тамбовской области при столкновении «Нивы» и легковушки пострадали пенсионер и ребенок
Тамбовские хлебозаводы готовы производить в три раза больше продукции
12-летняя тамбовчанка пострадала во время остановки автобуса
Жителя Тамбовщины осудили на 8 лет за убийство приютившего его мужчины
В Тамбовской области водитель легковушки сбил мужчину и женщину, которые шли по дороге
Тамбовчане напишут сочинение о прадедах-ветеранах
Тамбовчанин нанес смертельный удар деревянным бруском гостю, который оказывал знаки внимания его сожительнице
На Тамбовщину из Сибири привезут чудотворную икону Божией Матери
Тамбовское госюрбюро приостановило личные приемы