Почти 10 тысяч тамбовчан решали, быть ли в парке «Дружба» детскому городку

24 Март 2020 2020-03-24T13:32:17+03:00

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23 марта, в 17 часов завершился опрос на сайте администрации города по строительству детского игрового парка на территории, прилегающей к парку «Дружба». Всего в нем приняли участие 9553 тамбовчанина.

В рамках голосования жителям предлагалось выразить свою позицию по благоустройству части заречной территории, расположенной с левой стороны от Тезикова моста в районе парка «Дружба». С привлечением внебюджетных средств рассматривается возможность создания детского игрового парка площадью 1,4 га. 2

- 24 марта, на заседании общественного совета города Тамбова будут подведены итоги голосования, - сообщает администрация города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU