Почти 10 тысяч тамбовчан решали, быть ли в парке «Дружба» детскому городку
23 марта, в 17 часов завершился опрос на сайте администрации города по строительству детского игрового парка на территории, прилегающей к парку «Дружба». Всего в нем приняли участие 9553 тамбовчанина.
В рамках голосования жителям предлагалось выразить свою позицию по благоустройству части заречной территории, расположенной с левой стороны от Тезикова моста в районе парка «Дружба». С привлечением внебюджетных средств рассматривается возможность создания детского игрового парка площадью 1,4 га. 2
- 24 марта, на заседании общественного совета города Тамбова будут подведены итоги голосования, - сообщает администрация города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU