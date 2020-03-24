2020-03-24T17:17:37+03:00
Происшествия

Тамбовчанин списал более 70 тысяч рублей с банковской карты, которую украл из чужого автомобиля

Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды
Ксения АЛЕШИНА
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В полицию обратился 41-летний тамбовчанин. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил из его автомобиля банковскую карту и списал с нее более 70 тысяч рублей. Местный житель забыл закрыть машину и оставил ее на парковке, чем и воспользовался злоумышленник.

Сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать вора. Им оказался 34-летний безработный тамбовчанин. Его доставили в отдел полиции, где он сознался в краже и признался, что успел потратить все украденные деньги на себя.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г. ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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