В Тамбове стартует «антивирусный» челлендж для школьников

24 Март 2020 2020-03-24T12:31:46+03:00

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Тамбовским школьникам, которых из-за ситуации с коронавирусом отправили на досрочные каникулы, предлагают стать участникам интерактивного «антивирусного» челленджа. Он продлится 21 день.

Раз в три дня в социальной сети ВКонтакте для ребят будет выкладываться специальный комплекс спортивных упражнений, которые продемонстрируют известные тамбовские спортсмены и тренеры. Участники челленджа должны отработать задание и выложить на стену сообщества проекта видео с хештегами #СпортАктив #Тамбов #CтопВирус.

- Именно за это время вырабатывается устойчивая привычка к выполнению тех или иных действий. За три недели семь наставников предложат ребятам персональные тренировочные миникомплексы. Старт акции даст финалист XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее, неоднократная чемпионка России по легкой атлетике в тройном прыжке Оксана Рогова (Евтеева), - прокомментировали организаторы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту, победителей «антивирусного» челленджа ждут призы от спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU