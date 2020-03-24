Тамбовчанина осудили за «прослушку» на мобильном телефоне

24 Март 2020 2020-03-24T13:05:57+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.138.1 УК РФ «Незаконное производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Установлено, что тамбовчанин, зная о том, что в сотовом телефоне одной из марок при помощи специальной «прошивки» можно доработать функцию прослушки переговоров, купил три таких мобильника. На одном из них мужчина сделал прослушку, а затем разместил в Интернете объявление о продаже смартфона.

- Во время реализации указанного устройства покупателю, его противоправные действия были пресечены сотрудниками отдела «К» УМВД России по Тамбовской области. С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU