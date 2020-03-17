2020-03-17T17:28:39+03:00
Общество

По жалобе тамбовчанина «Магнит» оштрафовали на 101 тысячу рублей

Мужчина не смог купить средство для посудомоечной машины с 63%-ной скидкой, как обещали в рекламном буклете
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области почти год длилось разбирательство, инициированное по жалобе жителя Тамбова, которую он направил в УФАС. Мужчина сообщил, что 8 апреля 2019 года сделал покупку в магазине «Магнит» на ул. Советская, 190. На кассе ему дали купон, в котором сообщалось об акции на таблетки для посудомоечных машин – скидке в размере 63%, если этот товар приобретут с 11 по 14 апреля.

13 апреля покупатель решил воспользоваться купоном и отправился за средством для мытья посуды, но ему сказали, что этого товара в продаже нет. При этом в рекламном купоне о каком-то ограничении не говорилось, также не был оговорен альтернативный вариант (другое приобретение).

- За нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе для юридических лиц предусмотрен штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, - сообщает УФАС тамбовской области. - Постановлением Тамбовского УФАС России на АО «Тандер» наложили штраф в размере 101 000 рублей. Общество его обжаловало в Арбитражном суде области, но в удовлетворении иска «Магниту» отказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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