Тамбовщина планирует получить почти 48 миллионов на расселение жителей из аварийных домов

14 Март 2020 2020-03-14T12:21:52+03:00

Деньги собираются потратить на новые квартиры для 145 человек

Изменить размер текста: A A

Тамбовская область представила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации этапа 2020-2021 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В соответствии с представленной заявкой Тамбовская область планирует получить из средств госкорпорации 47,72 миллиона рублей. Их предусмотрено направить на переселение 145 человек из 55 аварийных жилых помещений общей площадью 1,72 тысячи квадратных метров на территории городов Котовска, Рассказово и Тамбова.

- В 2019 году Тамбовской области для реализации этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, из средств госкорпорации было выделено 87,77 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В порядке софинансирования регион добавил 41,96 миллиона рублей. Эти средства направили на переселение 212 человек из 83 аварийных жилых помещений площадью 2,76 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU