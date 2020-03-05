На Тамбовщине откроется изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус
Учреждение разместят в Сосновском районе на базе дома престарелых
Пациентов с подозрением на опасную болезнь отправят в Сосновский район
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В Тамбовской области появится пункт временной изоляции и медицинского наблюдения пациентов с подозрением на коронавирсуную инфекцию. Согласно распоряжению администрации региона, он разместится на базе Сосновского дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе Отъяссы на ул. Охотной, 33.
Управлению здравоохранения области поручено обеспечить пункт необходимой техникой, материалами и персоналом. Местная администрация должна позаботиться о питании людей, которые попадут в изолятор, средства на это выделят из бюджета области.
ИСТОЧНИК KP.RU