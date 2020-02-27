У центрального рынка Тамбова сбили женщину
Пострадавшая переходила дорогу у дома быта «Русь
Пешеходного перехода в этом месте нетФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове под колесами автомобиля оказалась женщина, переходившая улицу на перекрестке Носовской и Коммунальной, в районе дома быта «Русь». По данным регионального УГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Mazda 3» наехал на 61-летнюю пенсионерку.
- В результате аварии женщина получила травмы, ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU