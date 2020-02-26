2020-02-26T18:06:36+03:00
Общество

Тамбовский поисковый отряд «Лиза Алерт» проведет лекцию в Пушкинской библиотеке

Волонтеры расскажут новичкам о своей деятельности
Ксения АЛЕШИНА
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Лекция пройдет 1 марта в 15:00Лекция пройдет 1 марта в 15:00
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В Тамбовской областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина 1 марта волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут открытую вводную лекцию для тех, кто хочет вступить в их ряды.

Добровольцы расскажут тамбовчанам о том, какие направления деятельности существуют у них в отряде, а также как можно помогать не выходя из дома. Начало лекции — 15:00.

- Желающие стать волонтерами отряда могут сообщить об этом на горячую линию 8-800-700-54-52 или написать региональному руководителю в группе «Лиза Алерт» Вконтакте, - отметили в пресс-службе Пушкинской библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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