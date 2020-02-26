2020-02-26T16:33:32+03:00
Общество

В Тамбовской области за три года отремонтируют и построят 10 Домов культуры

На эти цели потратят 125 млн рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Обновленные ДК появятся в нескольких районах областиОбновленные ДК появятся в нескольких районах областиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Культура» в ближайшие три года отремонтируют и реконструируют десять культурно-досуговых учреждений. На эти цели из разных источников предусмотрено около 125 млн рублей.

Так, в этом году проведут капитальный ремонт в четырех домах культуры. Обновятся два ДК в Кирсановском районе, в селах Чутановка и Голынщина, один ДК в селе Стрельцы Притамбовья и один – в селе Вторые Левые Ламки Сосновского района.

В следующем году с нуля возведут современный дом культуры в селе Донское Тамбовского района. Это довольно крупный населенный пункт, в котором до сих пор нет собственного ДК.

Также в 2021 году будет капитально отремонтировано здание клуба в поселке Зеленый Рассказовского района. А в 2022 году обновятся дома культуры в Мордовском, Инжавинском, Мичуринском и Кирсановском районах.

Отметим, что основным показателем реализации нацпроекта является увеличение числа посещений организаций культуры. Тамбовская область по итогам прошлого года полностью достигла запланированного показателя – посещаемость выросла на 6 процентов. При этом наибольший рост отмечен именно в домах культуры – более 30 процентов.

- Сейчас в обновленных сельских ДК установлено новейшее оборудование, что позволяет проводить настоящие современные шоу-программы. А для того, чтобы работники домов культуры могли в полной мере пользоваться этим оборудованием, в этом году 70 специалистов из сельской местности пройдут необходимое обучение, - поясняет начальник управления культуры и архивного дела области Юрий Голубев. - Договоренность о проведении курсов достигнута с Краснодарским институтом культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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