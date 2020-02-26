Центр и юг Тамбова останутся без холодной воды
Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, 27 февраля и 3 марта с 8:00 примерно до 17:00 отключат холодную воду по ряду адресов в центре и на юге города. Это связано с проведением АО «Тамбовские коммунальные системы» плановых работ по ремонту запорной арматуры на водопроводе диаметром 300 мм по улице Астраханской.
Холодную воду отключат по следующим адресам:
- ул. Астраханская (в границах улиц Пионерская и Астраханская, район «МЖК»);
- ул. Уральская (в границах улиц Балашовская и Андреевская);
- ул. Южная (в границах улиц Балашовская и Уральская);
- ул. С. Лазо;
- ул. Клубная;
- проезд Астраханский;
- ул. В. Подбельского;
- ул. Оренбургская;
- ул. Уфимская;
- ул. Садовая;
- ул. Ручейная;
- ул. Дубасова;
- ул. Д. Карбышева;
- ул. Школьная;
- микрорайон «Ахлябиновская роща»;
- котельный по адресам: ул. Астраханская, 1/1а; ул. Астраханская, 191; ул. Д. Карбышева, 4а; ул. Клубная, 11а; ул. Самарская, 9; ул. Докучаева, 30;
- детские сады «Заинька» (ул. Клубная, 11) и «Ромашка» (ул. Д. Карбышева, 4);
- два корпуса школы №30 по адресам ул. Астраханская, 159 и ул. С.Лазо, 18;
- Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (ул. Самарская, 9).
Также будет ограничена подача холодного водоснабжение (снижение давления ХВС) по следующим адресам:
- ул. Советская (в границах улиц Лермонтовская и Красноармейская);
- ул. А. Бебеля (в границах улиц Базарная и Набережная);
- ул. Сергеева-Ценского (в границах улиц Базарная и Набережная);
- ул. Ф. Энгельса (в границах улиц Базарная и Набережная);
- ул. Тельмана (в границах улиц Советская и Набережная);
- ул. Гоголя (в границах улиц Астраханская и Набережная);
- ул. Пионерская (в границах улиц Астраханская и Набережная);
- ул. Уборевича (в границах улиц Советская и Набережная).
В городской администрации отмечают, что при необходимости для жителей по этим адресам может быть организован подвоз воды.
ИСТОЧНИК KP.RU