Центр и юг Тамбова останутся без холодной воды

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:05:58+03:00

Ее отключат из-за ремонтных работ на водопроводе

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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, 27 февраля и 3 марта с 8:00 примерно до 17:00 отключат холодную воду по ряду адресов в центре и на юге города. Это связано с проведением АО «Тамбовские коммунальные системы» плановых работ по ремонту запорной арматуры на водопроводе диаметром 300 мм по улице Астраханской.

Холодную воду отключат по следующим адресам:

- ул. Астраханская (в границах улиц Пионерская и Астраханская, район «МЖК»);

- ул. Уральская (в границах улиц Балашовская и Андреевская);

- ул. Южная (в границах улиц Балашовская и Уральская);

- ул. С. Лазо;

- ул. Клубная;

- проезд Астраханский;

- ул. В. Подбельского;

- ул. Оренбургская;

- ул. Уфимская;

- ул. Садовая;

- ул. Ручейная;

- ул. Дубасова;

- ул. Д. Карбышева;

- ул. Школьная;

- микрорайон «Ахлябиновская роща»;

- котельный по адресам: ул. Астраханская, 1/1а; ул. Астраханская, 191; ул. Д. Карбышева, 4а; ул. Клубная, 11а; ул. Самарская, 9; ул. Докучаева, 30;

- детские сады «Заинька» (ул. Клубная, 11) и «Ромашка» (ул. Д. Карбышева, 4);

- два корпуса школы №30 по адресам ул. Астраханская, 159 и ул. С.Лазо, 18;

- Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (ул. Самарская, 9).

Также будет ограничена подача холодного водоснабжение (снижение давления ХВС) по следующим адресам:

- ул. Советская (в границах улиц Лермонтовская и Красноармейская);

- ул. А. Бебеля (в границах улиц Базарная и Набережная);

- ул. Сергеева-Ценского (в границах улиц Базарная и Набережная);

- ул. Ф. Энгельса (в границах улиц Базарная и Набережная);

- ул. Тельмана (в границах улиц Советская и Набережная);

- ул. Гоголя (в границах улиц Астраханская и Набережная);

- ул. Пионерская (в границах улиц Астраханская и Набережная);

- ул. Уборевича (в границах улиц Советская и Набережная).

В городской администрации отмечают, что при необходимости для жителей по этим адресам может быть организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU