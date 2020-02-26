2020-02-26T15:17:24+03:00
Происшествия

Тамбовчанин насмерть забил приятеля кочергой

С 52-летним мужчиной расправился приятель в его собственном деле
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 февраля года в частном доме села Серповое Моршанского района обнаружили тело 52-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти. В СУ СКР по Тамбовской области по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Под подозрением оказался 40-летний, ранее неоднократно судимый, в том числе за такое же преступление, местный житель.

По версии следствия, он пришел в гости к своему 52-летнему односельчанину, мужчины выпивали. В какой-то момент между ними возникла ссора: гость посчитал некоторые высказывания хозяина оскорбительными и избил его, в том числе металлической кочергой. От полученных травм головы и множественных переломов ребер мужчина скончался на месте.

- В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, по делу ведутся следственные действия с его участием, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовский поисковый отряд «Лиза Алерт» проведет лекцию в Пушкинской библиотеке
В микрорайоне на севере Тамбова отключат свет
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа
Мичуринец пытался откупиться взяткой в тысячу рублей за тройное нарушение ПДД
В Тамбовской области за три года отремонтируют и построят 10 Домов культуры
Центр и юг Тамбова останутся без холодной воды
Тамбовчанин насмерть забил приятеля кочергой
В Тамбове задержали вора-рецидивиста, который полгода скрывался от полиции
Тамбовские ветераны получат к Дню Победы по 7 тысяч рублей из областного бюджета
Заключенный тамбовской колонии «разнес» камеру, в которой сидел
В Тамбовской области установили новый средний размер платы за садики
В Мичуринске двое мужчин украли легковушку с помощью эвакуатора и сдали ее на металлолом
В Тамбовской области водитель сбил стоявшую на обочине 14-летнюю девочку и скрылся
Работа тамбовчанки вошла в шорт-лист талисманов Всероссийской переписи населения
У тамбовчан нашли самодельную гранату и ППШ военных времен
Тамбовским предпринимателям расскажут об инновационных технологиях переработки сельхозпродукции
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
Тамбовчанку, подозреваемую в покушении на убийство гражданского мужа, заключили под стражу
Полицейские задержали тамбовчанина за организацию тайников с наркотиками
Тамбовчане стали победителями чемпионата мира по спортивному туризму
Жительницу Тамбовщины оштрафовали за незаконное проникновение в дом односельчанки
В Тамбове боролись с последствиями снегопада
Митрополит Феодосий подарил американскому храму икону с частицей мощей преподобной Марфы Тамбовской
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
В Тамбовском районе два человека пострадали в перевернувшейся иномарке
Тамбовчане отметят первый день без шапки