Тамбовчанин насмерть забил приятеля кочергой

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:17:24+03:00

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25 февраля года в частном доме села Серповое Моршанского района обнаружили тело 52-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти. В СУ СКР по Тамбовской области по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Под подозрением оказался 40-летний, ранее неоднократно судимый, в том числе за такое же преступление, местный житель.

По версии следствия, он пришел в гости к своему 52-летнему односельчанину, мужчины выпивали. В какой-то момент между ними возникла ссора: гость посчитал некоторые высказывания хозяина оскорбительными и избил его, в том числе металлической кочергой. От полученных травм головы и множественных переломов ребер мужчина скончался на месте.

- В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, по делу ведутся следственные действия с его участием, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU