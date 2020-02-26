Мичуринец пытался откупиться взяткой в тысячу рублей за тройное нарушение ПДД

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:03:01+03:00

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В Мичуринске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на дачу мелкой взятки».

Установлено, что в январе этого года, легковушку, под управлением обвиняемого, остановил сотрудник ДПС. Дело в том, что водитель не пропустил пешехода. Для составления протокола об административном правонарушении мичуринца пригласили в патрульный автомобиль, где выяснилось, что при себе у него не было прав и полиса ОСАГО. Получается, что мужчина нарушил ПДД сразу три раза.

В надежде избежать административную ответственность, обвиняемый попытался передать сотруднику ГИБДД взятку в размере 1 тысячи рублей, однако полицейский от незаконного денежного вознаграждения отказался.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы, установив ему ограничения в виде запрета выезжать за пределы территории г. Мичуринска и изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU