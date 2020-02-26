2020-02-26T13:50:23+03:00
Общество

Тамбовские ветераны получат к Дню Победы по 7 тысяч рублей из областного бюджета

Закон о выплате приняли в первом чтении 26 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На заседании Тамбовской областной Думы, которое состоялось 26 февраля, одобрили в первом чтении законопроект о выплатах ветеранам и приравненных к ним категорий тамбовчан.

Как рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова, получателями выплат станут почти 4500 жителей региона. Так, 730 ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей получат по 7000 рублей. Предусмотрены выплаты и для вдов, вдовцов ветеранов – всего 3745 человек получат по 3500 рублей.

Из бюджета Тамбовской области на единовременные выплаты в 2020 году направят около 19 миллионов рублей. Выплаты будут приурочены ко Дню Победы. Соответствующий законопроект депутаты регионального заксобрания приняли в первом чтении сегодня, 26 февраля. В работе заседания принимал участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Напомним, что из федерального бюджета предусмотрены выплаты ветеранам в размере 75 тысяч рублей, труженикам тыла – в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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