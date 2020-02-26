Заключенный тамбовской колонии «разнес» камеру, в которой сидел

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:03:41+03:00

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Заключенному тамбовской колонии №4 предъявили иск на 7 тысяч рублей за разрушения, которые он устроил в камере дисциплинарных наказаний. Ранее мужчина получил срок за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Попав за провинность в камеру, он устроил там настоящий погром: разбил окно, сломал полы, лавочку, оторвал дверь туалета, а также повредил сливной бачок, раковину и кран. Ущерб, причиненный заключенным, составил 7 тысяч рублей, которые добровольно он компенсировать не стал.

- По закону вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Прокурор обратился в суд в защиту материальных интересов исправительного учреждения, деятельность которого финансируется за счет бюджета РФ. Исковое заявление находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU