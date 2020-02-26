2020-02-26T12:22:20+03:00
Общество

В Тамбовской области установили новый средний размер платы за садики

Эта сумма будет применяться для выплаты компенсаций родителям дошкольников
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области установили средний размер родительской платы за присмотр и ход за детьми в детских садах. С 1 января 2020 года он составит 1410 рублей.

Именно эту сумму используют для предоставления компенсации за детские сады родителям дошкольников. При этом фактическая сумма, которую платят за пребывание ребенка в дошкольном учреждении, может быть как выше, так и ниже средней величины.

- В 2020 году девять муниципальных образований области повысили размер родительской платы на содержание детей в дошкольных образовательных организациях, - сообщает региональное управление образования и науки. - Так, с 1 января она выросла в детских садах Петровского района (с 1180 до 1380 рублей), Бондарского района (с 1300 до 1400 рублей), Моршанского района (с 1500 до 1600 рублей).

Всего же на сегодняшний день в Тамбовской области работают 172 детских сада и 81 филиал, которые посещают 48 105 детей в возрасте от 0 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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