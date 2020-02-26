2020-02-26T14:32:21+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали вора-рецидивиста, который полгода скрывался от полиции

Сейчас мужчина находится в СИЗО
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские задержали 38-летнего вора-рецидивиста, скрывавшегося от уголовного преследования с августа прошлого года. Мужчина подозревался в краже денег с банковской карты своего знакомого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Праооохранители собрали неопровержимые доказательства его вины и передали дело в суд для рассмотрения по существу.

На период расследования уголовного дела тамбовчанин находился под подпиской о невыезде. Однако в августе мужчина стал игнорировать заседания суда, и полицейские не могли найти его по месту жительства. В итоге жителя областного центра объявили в федеральный розыск.

Оперативники продолжали вести розыскные мероприятия, опрашивали знакомых и родственников мужчины для установления его местонахождения. Тамбовчанина задержали 25 февраля на одной из улиц северной части города.

- По решению суда мужчина был арестован и помещен в следственный изолятор. У оперативников имеется информация, что в период с августа минувшего года по февраль текущего года мужчина совершил несколько имущественных преступлений. В настоящее время проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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