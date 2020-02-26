В Тамбовской области водитель сбил стоявшую на обочине 14-летнюю девочку и скрылся

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:04:15+03:00

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В Тамбовской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. По данным регионального УГИБДД, авария произошла 25 февраля в 16 часов 20 минут на улице Первомайской в районе дома №1Б села Петровское Петровского района. Водитель, на неизвестной пока машине, наехал на 14-летнюю девочку, которая находилась на обочине и уехал.

- В результате аварии девочка получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - За медицинской помощью подросток самостоятельно обратилась в ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ». Обстоятельства происшествия и водитель, скрывшийся с места ДТП, устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU