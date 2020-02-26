2020-02-26T11:42:58+03:00
Происшествия

В Мичуринске двое мужчин украли легковушку с помощью эвакуатора и сдали ее на металлолом

Им грозит штраф до 200 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы
Ксения АЛЕШИНА
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В полицию города Мичуринска с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ-2106» обратился местный житель. Мужчина рассказал, что припарковал машину рядом со своим домом улице Красноармейской. Поскольку легковушка была неисправна и у нее не было сигнализации, ворам не составило труда похитить ее.

Стражи порядка установили, что преступление совершили двое мужчин 35 и 43 лет, без определенного рода занятий. Выяснилось, что они наняли эвакуатор, чтобы украсть машину со стоянки и отвезли ее в пункт приема металлолома.

- Ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности. Будет проведена техэкспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновным грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемых к аналогичным преступлениям, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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