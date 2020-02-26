У тамбовчан нашли самодельную гранату и ППШ военных времен

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С 19 по 21 февраля в Тамбовской области прошли мероприятия, в рамках которых полицейские искали оружие, незаконно хранящееся у жителей области. В результате в Мичуринске у местного жителя обнаружили самодельную гранату, а в Тамбовском районе - автомат ППШ времен Великой Отечественной войны. Оружие направили на экспертизу.

Всего же за три дня операции у жителей Тамбовщины изъяли 4 единицы огнестрельного оружия, 13 единиц холодного оружия, 106 патронов, 1 взрывное устройство и 8 кг пороха. По этим фактам зарегистрировано 14 материалов проверок, по которым впоследствии могут быть возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU