Полицейские задержали тамбовчанина за организацию тайников с наркотиками

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:35:08+03:00

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В Тамбове 31-летнего местного жителя задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В отделе полиции он признался в организации сети тайников с запрещенными веществами.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По решению суда его арестовали и поместили под стражу в следственный изолятор. Тамбовчанин в ходе расследования указал стражам порядка места, где разместил наркотики.

- Следуя указаниям, оперативники обнаружили в районе деревни Перикса восемь тайников, в которых находилось по три грамма гашиша, в районе улицы Клубной Тамбова два тайника с тремя граммами метилэфедрона в каждом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проводится дальнейшее расследование уголовного дела, устанавливаются другие факты незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU