Тамбовчанку, подозреваемую в покушении на убийство гражданского мужа, заключили под стражу
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
По версии следствия, утром, 22 февраля 2020 года, подозреваемая во время конфликта с гражданским мужем на почве ревности схватила нож и ударила его несколько раз мужчину в живот и грудь. Ссора между сожителями произошла из-за того, что тамбовчанка, несмотря на запрет супруга, ушла к друзьям выпивать.
Истекающего кровью мужчину нашла соседка и вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали 31-летнего потерпевшего в больницу, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.
- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следствия судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU