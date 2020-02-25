Тамбовчанку, подозреваемую в покушении на убийство гражданского мужа, заключили под стражу

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:02:43+03:00

Женщина нанесла ножом сожителю несколько ударов в грудь и живот

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В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии следствия, утром, 22 февраля 2020 года, подозреваемая во время конфликта с гражданским мужем на почве ревности схватила нож и ударила его несколько раз мужчину в живот и грудь. Ссора между сожителями произошла из-за того, что тамбовчанка, несмотря на запрет супруга, ушла к друзьям выпивать.

Истекающего кровью мужчину нашла соседка и вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали 31-летнего потерпевшего в больницу, где ему была оказана своевременная медицинская помощь.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следствия судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU