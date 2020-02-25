В Тамбове боролись с последствиями снегопада

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:29:20+03:00

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24 февраля на областной центр обрушился снегопад. Вечером, во вторую смену, на уборку города вышли 55 единиц техники, в том числе 20 единиц спецтехники, и 33 рабочих. Были задействованы: тракторы с рециклером, ЗИЛ с компрессором, ЗИЛы, КамАзы, фургоны, фронтальные погрузчики, тракторы с прямым ножом, плужно-щеточные тракторы, экскаватор и трейлеры.

Рабочие вывозили снег с улиц 60 лет Октября, Набережная, Интернациональная. Снег вывозили с основных магистралей города, прометали и обрабатывали тротуары и проезжие части улиц города, расчищали второстепенные улицы от снега тяжелой техникой. До этого, в первую смену, было вывезено 235 кубометров снега.

25 февраля работники «Спецдорсервиса» очищают остановочные пункты и пешеходные переходы на улицах Рылеева, Магистральная, Чичерина, Агапкина, Свободная, в микрорайоне Радужный. Снег вывозят с улиц Советская, Коммунальная, Энгельса, площадей Комсомольская, Ленина, Привокзальная. В работах задействовали 84 единицы техники и 173 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU