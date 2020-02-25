2020-02-25T17:13:15+03:00
Спорт

Тамбовчане стали победителями чемпионата мира по спортивному туризму

Результаты состязания стали известны 22 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Наша команда преодолела две вьетнамские рекиНаша команда преодолела две вьетнамские реки
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22 февраля подвели итоги чемпионата мира по спортивному туризму. Тамбовчане с походом по рекам республики Вьетнам Ла Нга и Донгнай выиграли «золото» этого состязания в категории «водный маршрут 4 категории сложности», набрав 70,88 балла.

- Осенью прошлого года в Республике Вьетнам команда Тамбовской области совершила первопрохождение двух рек на юго-востоке Вьетнама, - сообщает областное управление по физической культуре и спорту. - Двенадцать тамбовских спортсменов, преодолев более полутора десятков порогов третьей, четвертой и пятой категорий сложности, совершили этот сложный поход и стали победителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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