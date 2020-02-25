Митрополит Феодосий подарил американскому храму икону с частицей мощей преподобной Марфы Тамбовской

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:32:42+03:00

Святыня была передана митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием по просьбе Священного Синода Русской Православной Церкви Заграницей

Верующие съехались в Хартфорд из разных штатов, чтобы встретить святыню

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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий подарил икону с частицей мощей преподобной Марфы Тамбовской храму святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Хартфорда (штат Коннектикут, США). Святыню в Америку доставил епископ Манхэттенский Николай, викарий Восточно-Американской епархии.

Икону с частицей тамбовской подвижницы очень ждали в храме святого мученика Пантелеимона, поскольку тамбовские святые там пользуются особым почитанием. По словам епископа Николая, эта святыня является связующим звеном, соединяющим жизнь русских православных людей на Родине и на чужбине.

- Встреча долгожданной святыни состоялась при большом стечении богомольцев, которые по такому случаю приехали даже из соседних штатов. Божественную литургию совершил епископ Николай в сослужении настоятеля храма протоиерея Дионисия Налитова. За богослужением пел специально приглашенный на торжества хор семинаристов Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле (штат Нью-Йорк), - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.

Фото: пресс-служба Тамбовской митрополии

ИСТОЧНИК KP.RU