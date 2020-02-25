Жительницу Тамбовщины оштрафовали за незаконное проникновение в дом односельчанки

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:18:39+03:00

Она хотела выяснить отношения с бывшим возлюбленным, который на тот момент пил чай у другой женщины

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В Умете суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

Установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемая пришла к дому односельчанки, чтобы поговорить с покинувшим ее мужчиной, который на тот момент находился там.

Женщина постучала несколько раз, но ей никто не открыл. Тогда она зашла в дом через заднюю дверь. Увидев в доме своего знакомого, пившего чай, она бесцеремонно села к нему за стол. При этом хозяйка жилища просила ее несколько раз уйти. Только поговорив с мужчиной, она покинула дом.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимой, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU