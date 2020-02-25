Тамбовчане отметят первый день без шапки

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:45:38+03:00

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Первый день без шапки — праздник, который отмечают в разных странах мира 19 марта. В селе Шапкино Мучкапского района по этому случаю пройдет фестиваль «ШапкиNO!».

- Здесь решили обыграть название села и приурочили фестиваль к известному празднику – Первый день без шапки. Считается, что именно 19 марта приходит долгожданное тепло, и можно на долгое время забыть о головных уборах, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В рамках праздника гостей ждут волейбольный турнир, выставка-продажа головных уборов, историческая экспозиция, а также различные конкурсы и угощения. Фестиваль завершится праздничным концертом.

Кроме того, каждый желающий может принять участие в конкурсе оригинальных головных уборов «Шапка 2020». Прием работ начнется в местном Доме культуры с 1 марта. Подробности можно узнать в группе села Шапкино ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU