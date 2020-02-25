2020-02-25T13:31:28+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе два человека пострадали в перевернувшейся иномарке

Мужчина и женщина сами обратились в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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Водитель «Opel Astra» врезался в отбойник и перевернулсяВодитель «Opel Astra» врезался в отбойник и перевернулсяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 433-м километре автодороги «Р-22 Каспий» автомобильной дороги М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань», проходящей по территории Тамбовского района, 24 февраля в половину седьмого утра произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Opel Astra», 35-летний мужчина, выехал за пределы проезжей части и наехал на железный отбойник. После этого машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир, 34-летний мужчина, получили телесные повреждения и самостоятельно обратились в медицинское учреждение, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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