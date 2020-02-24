В ветеранском госпитале Тамбова появилась «Открытая регистратура»
В Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн завершен ремонт регистратуры, что позволило сделать общение пациента с медицинским работником более удобным и повысить доступность медицинской помощи.
Все карты и талоны находятся в специальном хранилище. Раньше здесь была просто регистратура, где за сотрудниками стояли огромные стеллажи с карточками. Теперь пациентов встречают медицинские регистраторы и администратор, которые прошли специальное обучение. В холле появилась зона комфортного пребывания пациентов. Ведется аудиозапись всех звонков пациентов, на всех этапах пребывания пациента у регистратуры и в холле ведется видеонаблюдение.
- В госпитале исчезли очереди и практически перестали поступать жалобы на занятость телефона и невозможность дозвониться, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU