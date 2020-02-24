2020-02-24T15:21:53+03:00
Общество

В ветеранском госпитале Тамбова появилась «Открытая регистратура»

В медицинском учреждении избавились от очередей и вечно «занятых» телефонов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В госпитале появились нововведения для удобства пациентовВ госпитале появились нововведения для удобства пациентов
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В Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн завершен ремонт регистратуры, что позволило сделать общение пациента с медицинским работником более удобным и повысить доступность медицинской помощи.

Все карты и талоны находятся в специальном хранилище. Раньше здесь была просто регистратура, где за сотрудниками стояли огромные стеллажи с карточками. Теперь пациентов встречают медицинские регистраторы и администратор, которые прошли специальное обучение. В холле появилась зона комфортного пребывания пациентов. Ведется аудиозапись всех звонков пациентов, на всех этапах пребывания пациента у регистратуры и в холле ведется видеонаблюдение.

- В госпитале исчезли очереди и практически перестали поступать жалобы на занятость телефона и невозможность дозвониться, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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