В Котовске объявили конкурс на лучшую куклу Масленицы

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:10:21+03:00

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Жителям Котовска предлагают принять участие в конкурсе на лучшую куклу Масленицы, которую они должны сделать своими руками. Игрушка может быть любого размера и выполнена в любой технике, из любых материалов.

- Впервые аналогичный конкурс мы провели в прошлом году. Тогда горожане принесли нам 8 кукол, победительницей среди которых стала полутораметровая дама в образе невесты, которую сделала Светлана Дудкина. В октябре эта невеста украшала площадку Котовска на Покровской ярмарке. Надеемся, что в этом году участников будет еще больше, - рассказала начальник творческого отдела Дворца культуры Котовска Тамара Романова.

Итоги конкурса подведут во время народных гуляний «Широкая масленица», которые в этом году пройдут на городской площади 1 марта. С 10 часов утра для котовчан и гостей города здесь будут организованы богатырские забавы, конкурсы, катание на лошадях, детская игровая программа и сжигание чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU