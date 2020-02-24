В Тамбовском районе сыграли хоккеисты в валенках

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:59:20+03:00

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22 февраля 2020 года в селе Куксово Татановского сельсовета прошел второй по счету турнир по хоккею с мячом в валенках на кубок главы Тамбовского района. Как сообщает местная администрация, отсутствие льда в хоккейной коробке не остановило любителей этих необычных соревнований. За победу боролись 6 команд.

В итоге кубок главы увезла команда Тулиновского сельсовета. Второе место у хоккеистов Татаново, третье заняли представители завода ТВЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU