2020-02-23T17:58:00+03:00
Общество

Группа «Бригадный подряд» выступит на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове

Организаторы продолжают объявлять участников опен-эйра
Ксения АЛЕШИНА
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Бригадный подрядБригадный подряд
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По случаю 23 февраля организаторы «Чернозема» решили сделать мужской половине любителей рок-музыки подарок и назвали имя следующего участника фестиваля. Это российская панк-группа из Санкт-Петербурга «Бригадный подряд».

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем-2020» пройдет 14, 15 и 16 августа. Стоимость билетов на все три дня составляет 3500 рублей. В дальнейшем цены поднимутся. Уже известно, что на фестивале выступят Гарик Сукачев, «Операция Пластилин» и Вячеслав Бутусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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