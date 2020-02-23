Группа «Бригадный подряд» выступит на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове
Организаторы продолжают объявлять участников опен-эйра
Бригадный подряд
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По случаю 23 февраля организаторы «Чернозема» решили сделать мужской половине любителей рок-музыки подарок и назвали имя следующего участника фестиваля. Это российская панк-группа из Санкт-Петербурга «Бригадный подряд».
Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем-2020» пройдет 14, 15 и 16 августа. Стоимость билетов на все три дня составляет 3500 рублей. В дальнейшем цены поднимутся. Уже известно, что на фестивале выступят Гарик Сукачев, «Операция Пластилин» и Вячеслав Бутусов.
ИСТОЧНИК KP.RU