2020-02-23T13:37:48+03:00
Происшествия

В Мичуринске задержали «шоколадного» вора

Парень пытался украсть из магазина семь коробок с конфетами
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мичуринске сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего любителя сладкого. Молодой человек попытался вынести из супермаркета на улице Лаврова семь коробок с шоколадными конфетами, не заплатив за них.

- Задержанный парен был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Также удалось выяснить, что мичуринец ранее уже был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24