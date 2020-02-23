В Мичуринске задержали «шоколадного» вора

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:37:48+03:00

Парень пытался украсть из магазина семь коробок с конфетами

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В Мичуринске сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего любителя сладкого. Молодой человек попытался вынести из супермаркета на улице Лаврова семь коробок с шоколадными конфетами, не заплатив за них.

- Задержанный парен был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Также удалось выяснить, что мичуринец ранее уже был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU