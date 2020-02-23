Тамбовчане почтили память погибших защитников Отечества
В Тамбове, 23 февраля, на Воздвиженском кладбище утром собрались около трех тысяч человек. Там прошел традиционный траурно-ритуальный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.
В митинге приняли участие первые лица города и области, руководители силовых структур, военнослужащие, ветераны, школьники, представители общественных организаций и жители областного центра.
Участники митинга почтили память погибших земляков минутой молчания, а также возложили венки и живые цветы к мемориальному комплексу.
Участники митинга возложили к мемориалу цветы и траурные венки
Фото: Тамбовская областная Дума
ИСТОЧНИК KP.RU