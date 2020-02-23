2020-02-23T13:32:11+03:00
Общество

Тамбовчане почтили память погибших защитников Отечества

На Воздвиженском кладбище состоялся траурный митинг
Ксения АЛЕШИНА
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Митинг по традиции был посвящен памяти защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость нашей РодиныМитинг по традиции был посвящен памяти защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость нашей Родины
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В Тамбове, 23 февраля, на Воздвиженском кладбище утром собрались около трех тысяч человек. Там прошел традиционный траурно-ритуальный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

В митинге приняли участие первые лица города и области, руководители силовых структур, военнослужащие, ветераны, школьники, представители общественных организаций и жители областного центра.

Участники митинга почтили память погибших земляков минутой молчания, а также возложили венки и живые цветы к мемориальному комплексу.

Участники митинга возложили к мемориалу цветы и траурные венки

Участники митинга возложили к мемориалу цветы и траурные венки

Фото: Тамбовская областная Дума

ИСТОЧНИК KP.RU

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