Тамбовчанин украл парфюм из супермаркета на глазах у продавцов
В супермаркете на улице Рылеева города Тамбова произошла кража. По словам сотрудников магазина, в помещение зашел неизвестный мужчин и украл с прилавка парфюм прямо на глазах у продавцов. Затем злоумышленник скрылся бегством, догнать его не удалось.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили персонал магазина и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Личность вора была установлена. Им оказался местный житель.
- Молодого человека доставили в отдел полиции, где он сознался в грабеже и вернул похищенную продукцию. В отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU