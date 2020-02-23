Тамбовчанин украл парфюм из супермаркета на глазах у продавцов

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:14:13+03:00

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В супермаркете на улице Рылеева города Тамбова произошла кража. По словам сотрудников магазина, в помещение зашел неизвестный мужчин и украл с прилавка парфюм прямо на глазах у продавцов. Затем злоумышленник скрылся бегством, догнать его не удалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили персонал магазина и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Личность вора была установлена. Им оказался местный житель.

- Молодого человека доставили в отдел полиции, где он сознался в грабеже и вернул похищенную продукцию. В отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU